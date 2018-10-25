Borja Valero, ancora critiche all'Inter. La frecciata di Spalletti: "Manca la personalità"
Borja Valero, che nel derby contro il Milan aveva giocato una signora partita, non è riuscito a ripetersi e quando la qualità degli avversari (con tutto il rispetto per i rossoneri) si alza, come è su...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2018 15:17
Borja Valero, che nel derby contro il Milan aveva giocato una signora partita, non è riuscito a ripetersi e quando la qualità degli avversari (con tutto il rispetto per i rossoneri) si alza, come è successo al Camp Nou, lo spagnolo va in difficoltà, uscendo anche dal campo in alcuni momenti della partita. Spalletti ha parlato di personalità, di prendersi le responsabilità, e la frecciatina era certamente anche per l'ex Fiorentina.
Fonte: Tmw