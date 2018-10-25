Borja Valero, ancora critiche all'Inter. La frecciata di Spalletti: "Manca la personalità"

Borja Valero, che nel derby contro il Milan aveva giocato una signora partita, non è riuscito a ripetersi e quando la qualità degli avversari (con tutto il rispetto per i rossoneri) si alza, come è su...

A cura di Redazione Labaroviola 25 ottobre 2018 15:17

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero

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