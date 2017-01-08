Il rinvio non ferma la Fiorentina, e anche Borja torna ad allenarsi con il gruppo
La squadra si è allenata in tarda mattinata e poi ha pranzato al centro sportivo insieme a Corvino
Nonostante il gelo di Pescara abbia impedito alla Fiorentina di partire alla volta dell'Abruzzo, dove questo pomeriggio era in programma l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A, la squadra si è regolarmente ritrovata al centro sportivo in tarda mattina per sostenere una seduta di allenamento in vista della partita che mercoledì vedrà i viola opposti al Chievo Verona, negli ottavi di finale di Coppa Italia.
La squadra agli ordini di Paulo Sousa, dopo aver svolto la sessione di allenamento al centro sportivo, si è intrattenuta a pranzo con il direttore generale dell'area tecnica, Pantaleo Corvino. La nota più lieta della giornata riguarda però, senza dubbio, le condizioni di Borja Valero. Lo spagnolo infatti, dopo la distorsione alla caviglia che lo aveva costretto ad abbandonare l'allenamento dello scorso 6 gennaio, ha preso parte alla sessione odierna insieme ai suoi compagni.