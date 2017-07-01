Pierini: "Che dolore vedere Berna in maglia bianconera. Borja? Cambiare aria gli farà bene"

L'ex difensore viola Alessandro Pierini ha parlato a Radio Sportiva della situazione viola: "Mercato? Nell’ultimo anno e mezzo i big hanno preferito trasferirsi altrove. Borja Valero? E’ un grandissim...

A cura di Redazione Labaroviola 01 luglio 2017 18:12

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