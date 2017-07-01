Pierini: "Che dolore vedere Berna in maglia bianconera. Borja? Cambiare aria gli farà bene"
L'ex difensore viola Alessandro Pierini ha parlato a Radio Sportiva della situazione viola: "Mercato? Nell’ultimo anno e mezzo i big hanno preferito trasferirsi altrove. Borja Valero? E’ un grandissim...
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2017 18:12
L'ex difensore viola Alessandro Pierini ha parlato a Radio Sportiva della situazione viola: "Mercato? Nell’ultimo anno e mezzo i big hanno preferito trasferirsi altrove. Borja Valero? E’ un grandissimo giocatore, credo che l’ultima stagione sia stata al di sotto delle sue possibilità. Cambiando aria, le motivazioni torneranno. Bernardeschi? Sarà doloroso vederlo lasciare Firenze con destinazione Torino. Credo che anche questo però sia un aspetto da legare alle vicende societarie".