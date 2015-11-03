Notizie Pierini Fiorentina

Pierini: "Vanoli ha già dimostrato il suo valore a Torino. È un martello, esige sempre il 100%"
07 novembre 2025 16:06
Pierini: "Vanoli può dare la svolta alla Fiorentina, ha doti caratteriali uniche per dare la scossa"
03 novembre 2025 14:10
Pierini: "Crescita di Igor non un caso. Italiano lavora quotidianamente sulle lacune dei giocatori"
27 aprile 2022 16:27
Pierini: "Fiorentina consapevole, ma calcio di Italiano troppo dispendioso, fondamentali i cambi"
25 settembre 2021 14:32
Pierini: "Martinez Quarta si è inserito alla grande. Maglie della vergogna? Ecco perché rifiutai.."
27 febbraio 2021 15:50
Pierini: "Castrovilli? Mi ha impressionato. La Fiorentina può finire in crescendo la stagione"
26 febbraio 2020 20:45
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