Pierini: “Vanoli ha già dimostrato il suo valore a Torino. È un martello, esige sempre il 100%”

Alessandro Pierini, ex compagno di Vanoli, è intervenuto a Radio Sportiva. Ecco le sue parole: “Mi fa un bell’effetto vederlo di nuovo alla Fiorentina. È un allenatore che ha fatto tanta gavetta, ma ha dimostrato il suo valore. A Torino ha fatto una buona stagione, peccato quell’infortunio di Zapata. Può far cambiare la tendenza di questo inizio campionato della Fiorentina. È un martello negli allenamenti, esige sempre il 100%. L’intensità sarà l’aspetto preponderante di ogni allenamento viola. Tenuta fisica? Non ci sarà di sicuro questo problema.

Conclude: “L’inizio stagione viola non ha portato a una quadra. La rosa della Fiorentina non vale quattro punti, e loro sono i primi che devono far cambiare la situazione”.