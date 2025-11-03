Pierini: “Vanoli può dare la svolta alla Fiorentina, ha doti caratteriali uniche per dare la scossa”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore viola Alessandro Pierini per parlare di Paolo Vanoli che potrebbe diventare il nuovo tecnico gigliato e che è stato un suo compagno di squadra a Firenze: “Paolo è sempre stato un uomo carismatico, è uno che dice le cose in faccia e non si nasconde. Sa entrare in sintonia con lo spogliatoio con delle qualità uniche ed ha un’esperienza formativa forte alle spalle come il Torino dove ha perso Zapata, ma ha fatto un buon anno e può dare tanto anche alla Fiorentina. Lui è un martello e me lo ha confermato mio figlio che lo ha avuto a Venezia dove si metteva lì a battere i pugni per trovare i risultati, sono caratteristiche che ha sviluppato stando con Conte.”

Prosegue: “La Fiorentina è a terra a livello mentale e bisogna ricucire subito quest’aspetto con un tecnico di grande carattere e tempra, in tal senso Paolo lo vedo bene e può subentrare a stagione in corso per azzerare questo problema.”