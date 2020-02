Queste le parole di Alessandro Pierini, doppio ex di Fiorentina e Udinese a Radio Bruno Toscana: “Udinese-Fiorentina sarà una partita complicata per tutte e due soprattuto dopo le vittorie del Genoa, importanti punti sono in palio. Castrovilli? Mi ha impressionato è un tuttocampista, è la sorpresa di questa Viola. Vlahovic? Ha tanta voglia di arrivare nonostante la giovane età. La Fiorentina può finire in crescendo la stagione, può solo migliorare perchè ha qualità”.