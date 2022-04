Pierini: “Crescita di Igor non un caso. Italiano lavora quotidianamente sulle lacune dei giocatori”

Alessandro Pierini, doppio ex della sfida tra Fiorentina e Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione della partita di oggi pomeriggio al Franchi tra i viola ed i bianconeri. Ecco le sue parole: “Ho avuto modo di conoscere Italiano e vederlo lavorare: oltre a grandi idee ha passione, crede molto in quello che fa. La sua grande virtù è riuscire a convincere la squadra delle sue idee. Chiaramente ci sono sempre battute a vuoto, ma direi che il lavoro fino ad oggi è ottimo. Igor? È un’altra grande virtù del tecnico viola. Il mister lavora quotidianamente sulle lacune dei giocatori. Una volta vista la crescita, poi, li butta dentro. Non è un caso, è frutto di un lavoro scrupoloso”.

