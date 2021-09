Pierini: “Fiorentina consapevole, ma calcio di Italiano troppo dispendioso, fondamentali i cambi”

Alessandro Pierini, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione della sfida di domani alla Dacia Arena tra l’Udinese e la Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha guadagnato consapevolezza nei propri mezzi grazie alle ultime prestazioni convincenti. Vedere che le tue tattiche e quello che prepari in allenamento funziona anche contro una big come l’Inter regala tanta fiducia. L’episodio che ha condotto al gol del pareggio ha cambiato l’inerzia della partita esaltando le qualità individuali dei nerazzurri. Il calcio di Italiano richiede un grande dispendio di energie con la pressione alta applicata con costanza. Soprattutto agli attaccanti si chiede molto nelle due fasi, i cambi ed una rosa profonda sono importantissimi”.

