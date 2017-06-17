Pedullà: "È fatta per Gaspar, costerà 3,5 mln. Borja? Il suo agente lo sta proponendo a tutti"

Piccola frenata per Diallo, mentre si va avanti per Karamoh. Meglio stranieri forti che italiani scarsi

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in casa Fiorentina: "Su Borja Valero la situazione è tutta in divenire, sulla carta non dovrebbe succedere niente di concreto nella giornata di oggi e il virgolettato di Cognigni di ieri sono dichiarazioni molto forti di fiorentinità, anche se l’agente lo sta proponendo un po’ a tutti".

Prosegue su Bruno Gaspar: "Bruno Gaspar è in dirittura di arrivo e la Fiorentina ha limato con il Vitoria Guimaraes una cifra di circa mezzo milione con i portoghesi e costerà circa 3,5 milioni di euro".

E su Diallo: "Diallo? Il Monaco non è una società che ha bisogno di soldi, ma il ragazzo ha dichiarato che il suo ciclo nel Principato è da ritenersi concluso e questo può facilitare la buona riuscita nonostante una piccola frenata".

E su Karamoh: "Anche Karamoh è una trattativa che va avanti".

Spende alcune parole anche sul futuro di Kalinic: "Per Kalinic al Milan non c’è frenesia da parte dei rossoneri, che ora stanno pensando soprattutto a Donnarumma".

Conclude con un pensiero personale: "Il processo di italianizzazione? Preferisco stranieri forti ad italiani scarsi, più avanti nel mercato arriveranno ma l’importante è che non si compri tanto per comprare".