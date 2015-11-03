Labaro Viola

Notizie Gaspar Fiorentina

Gaspar, dopo tanta panchina arriva la maglia da titolare in Europa League

04 ottobre 2018 18:33

Pedullà: “Pjaca convinto della Fiorentina, Corvino studia il tridente con Chiesa e il Cholito"

07 giugno 2018 14:06

CdS Stadio, il Benfica offre 5 milioni per Bruno Gaspar. Cedendolo un'altra plusvalenza

29 maggio 2018 09:21

Chiesa "alla Gaspar" è sprecato, come il primo Bernardeschi con Sousa. Pioli, riportalo avanti...

23 gennaio 2018 16:21

La Roma vuole Bruno Gaspar, Corvino glielo offre: da riserva in viola a titolare con i giallorossi?

23 gennaio 2018 16:00

Gaspar attacca: “Sono venuto qui per fare il titolare, mi aspettavo più spazio”.

04 gennaio 2018 13:03

Dal Portogallo: Gaspar subito via a gennaio, va a fare la Champions. Fonseca lo vuole...

16 novembre 2017 16:24

Pezzella spostato terzino, Vitor Hugo al centro: la scelta di Pioli contro la Roma causata dalle difficoltà di Bruno Gaspar...

03 novembre 2017 12:15

Astori: “Vitor Hugo forte, Milenkovic anche di più. Gaspar deve migliorare in fase difensiva, e su i rinnovi...”

14 ottobre 2017 11:52

Gazzetta: Pioli ha già deciso, Laurini sempre titolare. Gaspar bocciato...

03 ottobre 2017 10:52

Probabile formazione: possibile maglia da titolare per Eysseric. Dubbi sulle fasce

30 settembre 2017 12:12

Zauri: ''Pentito del gesto contro la viola. Tra Gaspar e Laurini...''

22 settembre 2017 16:01

Juventus-Fiorentina probabili formazioni, Pioli farà pochi cambiamenti, si riparte dalle nuove certezze

19 settembre 2017 13:02

Gil Dias: ''Ho scelto subito Firenze, voglio che mi riscattino. Ho fatto amicizia con Gaspar...''

17 settembre 2017 18:00

Gaspar: "Emozionato per l'accoglienza e per l'esordio. Giocare con Badelj è piu facile.."

27 agosto 2017 23:54

Gaspar: "Fiorentina sempre stata la mia prima scelta, sono orgoglioso di vestire la maglia viola"

23 luglio 2017 00:38

Bruno Gaspar: "Sono veloce, resistente e ho un buon cross. La Fiorentina la mia prima scelta..."

14 luglio 2017 12:32

Ag. Gaspar: "La Fiorentina è una squadra molto importante ed è giusta per lui. È molto felice di essere qui"

20 giugno 2017 20:33

Corriere Fiorentino: Gaspar, la freccia portoghese per la difesa viola

20 giugno 2017 12:46

La Nazione annuncia l'ultimo acquisto viola: Ciclone Gaspar

20 giugno 2017 12:38

Bucchioni: "Borja? Sicuro che va all'Inter. Gaspar? Se era buono lo tenevano in Portogallo..."

19 giugno 2017 16:28

Pedullà: "È fatta per Gaspar, costerà 3,5 mln. Borja? Il suo agente lo sta proponendo a tutti"

17 giugno 2017 15:53

Per Gaspar trattativa fino a notte fonda, ma i viola strappano uno sconto di mezzo milione. Lunedì le visite mediche

17 giugno 2017 12:51

La Fiorentina batte il Lione per Bruno Gaspar, decisiva la lunghezza del contratto offerto al calciatore

07 giugno 2017 11:24

Pedullà: "Gaspar in arrivo, Tata ceduto appena offrono 6 milioni. Se Kalinic non parte..."

03 giugno 2017 17:33

Archivio

Esplora l'archivio di Gaspar

Sett. 40 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 4 Sett. 1
Sett. 46 Sett. 44 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22