Notizie Gaspar Fiorentina

Gaspar, dopo tanta panchina arriva la maglia da titolare in Europa League
04 ottobre 2018 18:33
Pedullà: “Pjaca convinto della Fiorentina, Corvino studia il tridente con Chiesa e il Cholito"
07 giugno 2018 14:06
CdS Stadio, il Benfica offre 5 milioni per Bruno Gaspar. Cedendolo un'altra plusvalenza
29 maggio 2018 09:21
Chiesa "alla Gaspar" è sprecato, come il primo Bernardeschi con Sousa. Pioli, riportalo avanti...
23 gennaio 2018 16:21
La Roma vuole Bruno Gaspar, Corvino glielo offre: da riserva in viola a titolare con i giallorossi?
23 gennaio 2018 16:00
Gaspar attacca: “Sono venuto qui per fare il titolare, mi aspettavo più spazio”.
04 gennaio 2018 13:03
Dal Portogallo: Gaspar subito via a gennaio, va a fare la Champions. Fonseca lo vuole...
16 novembre 2017 16:24
Pezzella spostato terzino, Vitor Hugo al centro: la scelta di Pioli contro la Roma causata dalle difficoltà di Bruno Gaspar...
03 novembre 2017 12:15
Astori: “Vitor Hugo forte, Milenkovic anche di più. Gaspar deve migliorare in fase difensiva, e su i rinnovi...”
14 ottobre 2017 11:52
Gazzetta: Pioli ha già deciso, Laurini sempre titolare. Gaspar bocciato...
03 ottobre 2017 10:52
Probabile formazione: possibile maglia da titolare per Eysseric. Dubbi sulle fasce
30 settembre 2017 12:12
Zauri: ''Pentito del gesto contro la viola. Tra Gaspar e Laurini...''
22 settembre 2017 16:01
Juventus-Fiorentina probabili formazioni, Pioli farà pochi cambiamenti, si riparte dalle nuove certezze
19 settembre 2017 13:02
Gil Dias: ''Ho scelto subito Firenze, voglio che mi riscattino. Ho fatto amicizia con Gaspar...''
17 settembre 2017 18:00
Gaspar: "Emozionato per l'accoglienza e per l'esordio. Giocare con Badelj è piu facile.."
27 agosto 2017 23:54
Gaspar: "Fiorentina sempre stata la mia prima scelta, sono orgoglioso di vestire la maglia viola"
23 luglio 2017 00:38
Bruno Gaspar: "Sono veloce, resistente e ho un buon cross. La Fiorentina la mia prima scelta..."
14 luglio 2017 12:32
Ag. Gaspar: "La Fiorentina è una squadra molto importante ed è giusta per lui. È molto felice di essere qui"
20 giugno 2017 20:33
Corriere Fiorentino: Gaspar, la freccia portoghese per la difesa viola
20 giugno 2017 12:46
La Nazione annuncia l'ultimo acquisto viola: Ciclone Gaspar
20 giugno 2017 12:38
Bucchioni: "Borja? Sicuro che va all'Inter. Gaspar? Se era buono lo tenevano in Portogallo..."
19 giugno 2017 16:28
Pedullà: "È fatta per Gaspar, costerà 3,5 mln. Borja? Il suo agente lo sta proponendo a tutti"
17 giugno 2017 15:53
Per Gaspar trattativa fino a notte fonda, ma i viola strappano uno sconto di mezzo milione. Lunedì le visite mediche
17 giugno 2017 12:51
La Fiorentina batte il Lione per Bruno Gaspar, decisiva la lunghezza del contratto offerto al calciatore
07 giugno 2017 11:24
Pedullà: "Gaspar in arrivo, Tata ceduto appena offrono 6 milioni. Se Kalinic non parte..."
03 giugno 2017 17:33
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