La Fiorentina batte il Lione per Bruno Gaspar, decisiva la lunghezza del contratto offerto al calciatore

La concorrenza dei francesi del Lione è forte su Bruno Gaspar ma l'offerta contrattuale di Pantaleo Corvino sembra stia facendo la differenza..

A cura di Redazione Labaroviola 07 giugno 2017 11:24

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