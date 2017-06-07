La Fiorentina batte il Lione per Bruno Gaspar, decisiva la lunghezza del contratto offerto al calciatore
La concorrenza dei francesi del Lione è forte su Bruno Gaspar ma l'offerta contrattuale di Pantaleo Corvino sembra stia facendo la differenza..
A cura di Redazione Labaroviola
07 giugno 2017 11:24
Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo Bruno Gaspar è sempre più vicino alla Fiorentina, nella corsa al giocatore è forte anche l'interesse dei francesi del Lione ma sembra far la differenza il lungo contratto di quattro anni che la società viola ha offerto al portoghese. Un'offerta di contratto importante che sembra sto facendo la differenza nellè preferenze del calciatore.