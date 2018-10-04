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Gaspar, dopo tanta panchina arriva la maglia da titolare in Europa League

Quest'estate il terzino lusitano Bruno Gaspar è tornato allo Sporting Lisbona dopo una breve esperienza alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2018 18:33
Gaspar, dopo tanta panchina arriva la maglia da titolare in Europa League - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
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Quest'estate il terzino lusitano Bruno Gaspar è tornato allo Sporting Lisbona dopo una breve esperienza alla Fiorentina. In queste settimane il giocatore ha collezionate solo pochi minuti sommati tra campionato e Coppe.
Questa sera però, nella sfida d'Europa League tra Sporting e Vorskla, il giocatore avrà l'opportunità di mettersi in mostra partendo dal primo minuto

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