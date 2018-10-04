Gaspar, dopo tanta panchina arriva la maglia da titolare in Europa League

Quest'estate il terzino lusitano Bruno Gaspar è tornato allo Sporting Lisbona dopo una breve esperienza alla Fiorentina

Quest'estate il terzino lusitano Bruno Gaspar è tornato allo Sporting Lisbona dopo una breve esperienza alla Fiorentina. In queste settimane il giocatore ha collezionate solo pochi minuti sommati tra campionato e Coppe.

Questa sera però, nella sfida d'Europa League tra Sporting e Vorskla, il giocatore avrà l'opportunità di mettersi in mostra partendo dal primo minuto