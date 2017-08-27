Gaspar: "Emozionato per l'accoglienza e per l'esordio. Giocare con Badelj è piu facile.."

Al termine del match ha parlato il terzino portoghese Bruno Gaspar. Queste le sue parole nel mix zone. "Felice per l'esordio...

Al termine del match, ha parlato ai giornalisti Bruno Gaspar. Queste le sue parole: "Abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma non siamo riusciti a fare gol. Questo però è il calcio.. Dobbiamo lavorare e rimboccarci le maniche per cambiare i risultati futuri. L' assist per Badelj? Abbiamo tanta qualità in rosa, tanti buoni calciatori. Con giocatori come Milan è più facile giocare. Calcio italiano? Il calcio qua è diverso rispetto a quello portoghese, soprattutto a livello difensivo. Le prime settimane sono state difficili per me, ma adesso mi sento molto meglio, anche fisicamente. Esordio? E' stato emozionante sentire il calore del Franchi. Nonostante la sconfitta, i tifosi ci hanno sostenuto e la loro vicinanza sarà molto importante per noi".