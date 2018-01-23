La Roma vuole Bruno Gaspar, Corvino glielo offre: da riserva in viola a titolare con i giallorossi?
Bruno Gaspar fatica a trovare spazio tra i titolari alla Fiorentina, eppure potrebbe presto diventare un punto fisso della Roma. Lo sostengono oggi, tra i molti, il Corsport, Radio Sportiva ed il Mess...
A cura di Paolo Lazzari
23 gennaio 2018 16:00
Bruno Gaspar fatica a trovare spazio tra i titolari alla Fiorentina, eppure potrebbe presto diventare un punto fisso della Roma. Lo sostengono oggi, tra i molti, il Corsport, Radio Sportiva ed il Messaggero. Monchi potrebbe infatti cedere anche Bruno Peres oltre ad Emerson Palmieri: di qui la necessità di puntare sul portoghese, che sarebbe anche stato offerto da Corvino, in modo da colmare quello slot e spostare Florenzi più avanti.