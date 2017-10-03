Gazzetta: Pioli ha già deciso, Laurini sempre titolare. Gaspar bocciato...
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola evidenzia come, adesso, Pioli voglia passare a scelte più marcate riguardo ai titolari. Tra queste, c'è sicuramente quella di Laurini, preferito di gran lunga a...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2017 10:52
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola evidenzia come, adesso, Pioli voglia passare a scelte più marcate riguardo ai titolari. Tra queste, c'è sicuramente quella di Laurini, preferito di gran lunga a Gaspar, che nelle prime uscite ha collezionato errori in fila e si è mostrato molto meno affidabile.