Gazzetta: Pioli ha già deciso, Laurini sempre titolare. Gaspar bocciato...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola evidenzia come, adesso, Pioli voglia passare a scelte più marcate riguardo ai titolari. Tra queste, c'è sicuramente quella di Laurini, preferito di gran lunga a...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola evidenzia come, adesso, Pioli voglia passare a scelte più marcate riguardo ai titolari. Tra queste, c'è sicuramente quella di Laurini, preferito di gran lunga a Gaspar, che nelle prime uscite ha collezionato errori in fila e si è mostrato molto meno affidabile.