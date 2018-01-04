Gaspar attacca: “Sono venuto qui per fare il titolare, mi aspettavo più spazio”.

Il terzino viola Bruno Gaspar ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese O Jogo. Queste alcune delle sue parole: "Ammetto che speravo di riuscire a trovare più spazio, ero venuto qui per gio...

Il terzino viola Bruno Gaspar ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese O Jogo. Queste alcune delle sue parole: "Ammetto che speravo di riuscire a trovare più spazio, ero venuto qui per giocare da titolare. Ma mi tengo pronto e aspetto la mia occasione. Il mercato? Non ci penso. Qui in Italia il calcio è molto più tattico, infatti il terzino deve pensare specialmente a difendere: per adattarsi, un po' di tempo ci vuole".