Pedullà: “Pjaca convinto della Fiorentina, Corvino studia il tridente con Chiesa e il Cholito"

Come di consueto l'esperto Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Confermo l’interesse per Marko Pjaca: le smentite di oggi per il momento non ci sono. Si tratta di una scelta fatta con convinzion...

Come di consueto l'esperto Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Confermo l’interesse per Marko Pjaca: le smentite di oggi per il momento non ci sono. Si tratta di una scelta fatta con convinzione da parte del ragazzo ed è un profilo di primo piano osservato dalla Fiorentina. L’idea dei viola è un tridente con lui, Chiesa e Simeone: l’esperienza in Germania è stata poco proficua ma per la formula si può studiare qualcosa che accontenti tutti. Certo è che la Juventus voglia mantenere il controllo sul cartellino. Il Mondiale ora non c’entra nulla: anche se facesse una grande rassegna i bianconeri hanno Cuadrado, Bernardeschi, Costa e Mandzukic quindi Allegri lo lascerebbe comunque partire. Per Bruno Gaspar le valutazioni sono fatte e sarà un nuovo giocatore dello Sporting, Tomovic può interessare il Fenerbahçe ma vuole restare al Chievo."