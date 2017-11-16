Dal Portogallo: Gaspar subito via a gennaio, va a fare la Champions. Fonseca lo vuole...
La notizia che rimbalza insistentemente oggi dal Portogallo - con fonte il sito zerozero.pt - ha del clamoroso. Bruno Gaspar, il terzino chiuso in viola da Vincent Laurini, potrebbe lasciare la Fioren...
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2017 16:24
La notizia che rimbalza insistentemente oggi dal Portogallo - con fonte il sito zerozero.pt - ha del clamoroso. Bruno Gaspar, il terzino chiuso in viola da Vincent Laurini, potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio, al cospetto dell'offerta formulata dallo Shakthar Donetsk guidato da Paulo Fonseca, connazionale che ha messo gli occhi su di lui. Per Gaspar si profilerebbe dunque un proseguimento di stagione in Champions League: il media lusitano dà la trattativa già per molto bene avviata.