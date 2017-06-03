Pedullà: "Gaspar in arrivo, Tata ceduto appena offrono 6 milioni. Se Kalinic non parte..."
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina: "Vitor Hugo e Bruno Gaspar sono nomi già conosciuti, non sono carneadi. Per quanto riguarda la trattativa per il portoghese...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2017 17:33
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina: "Vitor Hugo e Bruno Gaspar sono nomi già conosciuti, non sono carneadi. Per quanto riguarda la trattativa per il portoghese, c’è il sì del giocatore, penso si possa arrivare ad una risposta definitiva in tempi brevi. Tatarusanu? Penso che verrà ceduto appena arriverà un’offerta da 5-6 milioni di euro. Attaccanti in entrata? Finché c’è Kalinic bisogna aspettare".