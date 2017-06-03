Pedullà: "Gaspar in arrivo, Tata ceduto appena offrono 6 milioni. Se Kalinic non parte..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina: "Vitor Hugo e Bruno Gaspar sono nomi già conosciuti, non sono carneadi. Per quanto riguarda la trattativa per il portoghese...

A cura di Redazione Labaroviola 03 giugno 2017 17:33

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