Probabile formazione: possibile maglia da titolare per Eysseric. Dubbi sulle fasce

Il francese sembra finalmente poter tornare titolare dal primo minuto. Ballottaggio sui terzini con Biraghi in dubbio

Partita molto delicata quella di domani per la Fiorentina a Verona contro il Chievo. Dopo i due punti persi non solo per propria colpa contro l'Atalanta sarebbe importante tornare alla vittoria. Per questo motivo Pioli si affida alle sue certezze. La prima è un ritrovato Sportiello che difenderà i pali davanti a Pezzella ed Astori. A centrocampo spazio al rientro di Badelj con Veretout. Nella zona offensiva del campo certi di un posto Thereau, Chiesa e Simeone.

I ballottaggi dunque riguardano i terzini . Gaspar è favorito su Laurinì perchè Pioli vorrebbe sfruttare le sue doti offensive. Biraghi è in forte dubbio a causa dell'infortunio alla caviglia occorso nell'ultimo match casalingo. Spazio quindi probabilmente a Maxi Oliveira. Davanti si giocano una maglia Benassi ed Eysseric con il francese favorito sul centrocampista ex Toro.

Piccola curiosità: nel Chievo 3/4 della difesa sarà ex viola. Infatti Tomovic sarà nuovamente titolare. I centrali saranno Gamberini e Dainelli con Gobbi che invece sembra destinato a partire dalla panchina per fare posto a Cacciatore.

Di seguito le formazioni complete delle due squadre:

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Dainelli, Gamberini, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Olivera; Badelj, Veretout; Eysseric, Thereau, Chiesa; Simeone.