Corriere Fiorentino: Gaspar, la freccia portoghese per la difesa viola
Ampio spazio sui quotidiani per l'arrivo del terzino destro Bruno Gaspar
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2017 12:46
Anche Il Corriere Fiorentino, nella sua edizione odierna, dedica ampio spazio all'arrivo di Bruno Gaspar. "Gaspar, la freccia porotghese per la difesa viola" titola così il quotidiano annunciando l'acquisto del terzino destro di ruolo che andrà quindi a ricoprire un ruolo che fin troppo a lungo è rimasto vacante.