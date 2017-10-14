Astori: “Vitor Hugo forte, Milenkovic anche di più. Gaspar deve migliorare in fase difensiva, e su i rinnovi...”

Il capitano viola Davide Astori ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio, nella quale il difensore lombardo ha speso due parole anche sui compagni di squadra nella sua esperienz...

Il capitano viola Davide Astori ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio, nella quale il difensore lombardo ha speso due parole anche sui compagni di squadra nella sua esperienza a Firenze. Ecco un estratto dell’intervista: “Vitor Hugo è forte, ha solo bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano, mentre Milenkovic è davvero molto forte. Laurini a Torino ha annientato Mandzukic, Gaspar deve conoscere meglio il calcio italiano per quanto riguarda la fase difensiva”. Per chiudere anche una breve dichiarazione riguardo i rinnovi i corso: “la trattativa per il mio è partita nel modo giusto, continuiamo a lavorare. Chiesa e Badelj? Niente è impossibile"