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Astori: “Vitor Hugo forte, Milenkovic anche di più. Gaspar deve migliorare in fase difensiva, e su i rinnovi...”

Il capitano viola Davide Astori ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio, nella quale il difensore lombardo ha speso due parole anche sui compagni di squadra nella sua esperienz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2017 11:52
Astori: “Vitor Hugo forte, Milenkovic anche di più. Gaspar deve migliorare in fase difensiva, e su i rinnovi...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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Il capitano viola Davide Astori ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio, nella quale il difensore lombardo ha speso due parole anche sui compagni di squadra nella sua esperienza a Firenze. Ecco un estratto dell’intervista: “Vitor Hugo è forte, ha solo bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano, mentre Milenkovic è davvero molto forte. Laurini a Torino ha annientato Mandzukic, Gaspar deve conoscere meglio il calcio italiano per quanto riguarda la fase difensiva”. Per chiudere anche una breve dichiarazione riguardo i rinnovi i corso: “la trattativa per il mio è partita nel modo giusto, continuiamo a lavorare. Chiesa e Badelj? Niente è impossibile"

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