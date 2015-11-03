Notizie Hugo Fiorentina

Tuttosport, il giovane brasiliano Vitor Hugo è un nuovo giocatore della Fiorentina Under 17
14 agosto 2019 13:28
Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per acquistare l'intero cartellino di Vitor Hugo
18 luglio 2019 23:25
La Fiorentina ha offerto il difensore centrale Vitor Hugo al Gremio ma la risposta e' stata negativa
14 maggio 2019 13:45
Hugo: "Montiel è bravissimo, gli facciamo sempre i complimenti. Felice per l'assist.."
31 marzo 2019 19:48
PAGELLE VIOLA: "FRANCHI" DA CHAMPIONS. CHIESA COMMOVENTE, MALE VITOR HUGO, E PIOLI...
27 febbraio 2019 22:29
Galli: "Hugo è completo, non va criticato. Atalanta e Lazio vanno attaccate in classifica"
18 febbraio 2019 17:32
Hugo: "Campo pessimo, vittoria importante. Rigore? Contro l'Inter me lo fischiarono contro.."
13 gennaio 2019 17:11
Gerson e Vitor Hugo salteranno Genoa-Fiorentina per squalifica
26 dicembre 2018 17:32
Squalificato Vitor Hugo, mancherà contro il Sassuolo. Veretout ed Edimilson in diffida
03 dicembre 2018 17:04
Natali: "Hugo e Pezzella forti, la Fiorentina può essere l'outsider per l'Europa League. A Frosinone..."
22 novembre 2018 15:55
Provato Ceccherini con Hugo, ma Milenkovic è favorito. Laurini sulla fascia. Le indicazioni dai campini
22 novembre 2018 13:15
Repubblica: Pezzella out, ci pensa Ceccherini. In coppia con Hugo per non far rimpiangere l'argentino...
16 novembre 2018 11:27
Vitor Hugo: “Non siamo contenti. Dobbiamo lavorare ancora più insieme per crescere”
10 novembre 2018 15:03
Domani Pezzella ed Hugo incontreranno i tifosi ai Gigli. L’orario...
05 novembre 2018 16:57
Vitor Hugo: "La fascia di Astori non si tocca. Pjaca mi ha sorpreso, Simeone è più forte. Gerson e Chiesa..."
10 settembre 2018 10:33
V. Hugo: "Da piccolo facevo il gelataio, cameriere e muratore. Vi racconto con papà al ristorante. Il mio goal? Per Astori"
22 agosto 2018 17:54
E' di Hugo la prima rete della stagione. Imperioso lo stacco di testa sul secondo palo
11 luglio 2018 17:26
Tegola per Pioli: probabile assenza per Vitor Hugo a Genova
03 maggio 2018 14:17
V.Hugo: "Partita con il Napoli dura perchè vista in tutta Italia"
26 aprile 2018 17:21
Le coincidenze continuano. Rigore sbagliato e gol al minuto 13
18 marzo 2018 20:45
Sconcerti: "I Della Valle hanno l'ultima occasione. L'offerta per Badelj va aumentata"
15 marzo 2018 19:20
Continua la magia: Astori difese Hugo, criticatissimo dopo la prima giornata di campionato. La frase...
13 marzo 2018 09:57
Freitas: "In onore di Davide" e posta l'esultanza di Vitor Hugo dopo il gol
11 marzo 2018 17:16
Vitor Hugo: "Partita difficile anche per il forte vento. D'ora in avanti possiamo solo migliorare..."
25 febbraio 2018 17:59
Vitor Hugo e la nuova vita da titolare: lontani gli errori, adesso vale gli 8 milioni spesi?
15 gennaio 2018 15:44
CdS, Corvino riscatta, prolunga e blinda la difesa della Fiorentina
15 gennaio 2018 10:16
Vitor Hugo carico per la nuova chance: titolare accanto a Pezzella a Genova, non dovrà far rimpiangere Astori
12 gennaio 2018 15:41
Pezzella: ''La Liga mi ha facilitato per la Serie A. Hugo e Milenkovic in panca? Troppo importanti...''
22 novembre 2017 16:22
Astori: “Vitor Hugo forte, Milenkovic anche di più. Gaspar deve migliorare in fase difensiva, e su i rinnovi...”
14 ottobre 2017 11:52
Repubblica: Fiorentina, tra giovani e veterani metti 32 milioni di euro in panchina. Da Hugo a Eysseric...
04 ottobre 2017 10:11
Corriere: 3-5-2 per esaltare la difesa. Hugo e Milenkovic fremono...
03 ottobre 2017 10:36
Verso il Verona: Pezzella e Gaspar in vantaggio su Hugo e Laurini, davanti spazio a Thereau
08 settembre 2017 14:50
Hugo: "Melo mi ha detto che Firenze è unica, mi ispiro a Miranda. Non penso alla nazionale perchè è la Fiorentina il mio club.."
13 luglio 2017 16:14
All. Palmeiras: "Hugo è della Fiorentina, per noi impossibile tenerlo"
13 maggio 2017 14:58
Cicchetti (ag. FIFA): "Vitor Hugo più vicino di Rodrigo Caio perché..."
04 aprile 2017 17:02
Non solo Corluka: Sousa vuole il centrale del Palmeiras, Corvino chiama
13 agosto 2016 16:04
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