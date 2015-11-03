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Notizie Hugo Fiorentina

Tuttosport, il giovane brasiliano Vitor Hugo è un nuovo giocatore della Fiorentina Under 17

14 agosto 2019 13:28

Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per acquistare l'intero cartellino di Vitor Hugo

18 luglio 2019 23:25

La Fiorentina ha offerto il difensore centrale Vitor Hugo al Gremio ma la risposta e' stata negativa

14 maggio 2019 13:45

Hugo: "Montiel è bravissimo, gli facciamo sempre i complimenti. Felice per l'assist.."

31 marzo 2019 19:48

PAGELLE VIOLA: "FRANCHI" DA CHAMPIONS. CHIESA COMMOVENTE, MALE VITOR HUGO, E PIOLI...

27 febbraio 2019 22:29

Galli: "Hugo è completo, non va criticato. Atalanta e Lazio vanno attaccate in classifica"

18 febbraio 2019 17:32

Hugo: "Campo pessimo, vittoria importante. Rigore? Contro l'Inter me lo fischiarono contro.."

13 gennaio 2019 17:11

Gerson e Vitor Hugo salteranno Genoa-Fiorentina per squalifica

26 dicembre 2018 17:32

Squalificato Vitor Hugo, mancherà contro il Sassuolo. Veretout ed Edimilson in diffida

03 dicembre 2018 17:04

Natali: "Hugo e Pezzella forti, la Fiorentina può essere l'outsider per l'Europa League. A Frosinone..."

22 novembre 2018 15:55

Provato Ceccherini con Hugo, ma Milenkovic è favorito. Laurini sulla fascia. Le indicazioni dai campini

22 novembre 2018 13:15

Repubblica: Pezzella out, ci pensa Ceccherini. In coppia con Hugo per non far rimpiangere l'argentino...

16 novembre 2018 11:27

Vitor Hugo: “Non siamo contenti. Dobbiamo lavorare ancora più insieme per crescere”

10 novembre 2018 15:03

Domani Pezzella ed Hugo incontreranno i tifosi ai Gigli. L’orario...

05 novembre 2018 16:57

Vitor Hugo: "La fascia di Astori non si tocca. Pjaca mi ha sorpreso, Simeone è più forte. Gerson e Chiesa..."

10 settembre 2018 10:33

V. Hugo: "Da piccolo facevo il gelataio, cameriere e muratore. Vi racconto con papà al ristorante. Il mio goal? Per Astori"

22 agosto 2018 17:54

E' di Hugo la prima rete della stagione. Imperioso lo stacco di testa sul secondo palo

11 luglio 2018 17:26

Tegola per Pioli: probabile assenza per Vitor Hugo a Genova

03 maggio 2018 14:17

V.Hugo: "Partita con il Napoli dura perchè vista in tutta Italia"

26 aprile 2018 17:21

Le coincidenze continuano. Rigore sbagliato e gol al minuto 13

18 marzo 2018 20:45

Sconcerti: "I Della Valle hanno l'ultima occasione. L'offerta per Badelj va aumentata"

15 marzo 2018 19:20

Continua la magia: Astori difese Hugo, criticatissimo dopo la prima giornata di campionato. La frase...

13 marzo 2018 09:57

Freitas: "In onore di Davide" e posta l'esultanza di Vitor Hugo dopo il gol

11 marzo 2018 17:16

Vitor Hugo: "Partita difficile anche per il forte vento. D'ora in avanti possiamo solo migliorare..."

25 febbraio 2018 17:59

Vitor Hugo e la nuova vita da titolare: lontani gli errori, adesso vale gli 8 milioni spesi?

15 gennaio 2018 15:44

CdS, Corvino riscatta, prolunga e blinda la difesa della Fiorentina

15 gennaio 2018 10:16

Vitor Hugo carico per la nuova chance: titolare accanto a Pezzella a Genova, non dovrà far rimpiangere Astori

12 gennaio 2018 15:41

Pezzella: ''La Liga mi ha facilitato per la Serie A. Hugo e Milenkovic in panca? Troppo importanti...''

22 novembre 2017 16:22

Astori: “Vitor Hugo forte, Milenkovic anche di più. Gaspar deve migliorare in fase difensiva, e su i rinnovi...”

14 ottobre 2017 11:52

Repubblica: Fiorentina, tra giovani e veterani metti 32 milioni di euro in panchina. Da Hugo a Eysseric...

04 ottobre 2017 10:11

Corriere: 3-5-2 per esaltare la difesa. Hugo e Milenkovic fremono...

03 ottobre 2017 10:36

Verso il Verona: Pezzella e Gaspar in vantaggio su Hugo e Laurini, davanti spazio a Thereau

08 settembre 2017 14:50

Hugo: "Melo mi ha detto che Firenze è unica, mi ispiro a Miranda. Non penso alla nazionale perchè è la Fiorentina il mio club.."

13 luglio 2017 16:14

All. Palmeiras: "Hugo è della Fiorentina, per noi impossibile tenerlo"

13 maggio 2017 14:58

Cicchetti (ag. FIFA): "Vitor Hugo più vicino di Rodrigo Caio perché..."

04 aprile 2017 17:02

Non solo Corluka: Sousa vuole il centrale del Palmeiras, Corvino chiama

13 agosto 2016 16:04

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