Vitor Hugo: "Partita difficile anche per il forte vento. D'ora in avanti possiamo solo migliorare..."

Vitor Hugo ha parlato a Premium nel post partita di Fiorentina-Chievo Verona: “Quella di oggi è stata una partita difficile, anche per via delle condizioni meteo. C'era un tempo bruttissimo, non ho ma...

Vitor Hugo ha parlato a Premium nel post partita di Fiorentina-Chievo Verona: “Quella di oggi è stata una partita difficile, anche per via delle condizioni meteo. C'era un tempo bruttissimo, non ho mai visto un vento così, con la palla che torna indietro quando la calci. Era comunque importante uscire con i tre punti, grazie a Dio abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a prenderci una vittoria importante. Il calendario? Dobbiamo continuare così, abbiamo ancora molte partite davanti e possiamo soltanto migliorare”.