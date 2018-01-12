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Vitor Hugo carico per la nuova chance: titolare accanto a Pezzella a Genova, non dovrà far rimpiangere Astori

Come ricorda La Nazione, Vitor Hugo con ogni probabilità partirà dal primo minuto nella gara contro il Sampdoria. Già alla ripresa del campionato, complice la squalifica di un turno di capitan Astori,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2018 15:41
Vitor Hugo carico per la nuova chance: titolare accanto a Pezzella a Genova, non dovrà far rimpiangere Astori - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come ricorda La Nazione, Vitor Hugo con ogni probabilità partirà dal primo minuto nella gara contro il Sampdoria. Già alla ripresa del campionato, complice la squalifica di un turno di capitan Astori, il brasiliano punta a dare la scossa alla sua prima stagione italiana. Il brasiliano, costato poco meno 8 milioni di euro, è stato rincorso sul mercato per più di un anno.

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