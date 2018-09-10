Vitor Hugo: "La fascia di Astori non si tocca. Pjaca mi ha sorpreso, Simeone è più forte. Gerson e Chiesa..."

Lunga intervista al Corriere dello Sport per il difensore viola Vitor Hugo. Ecco alcune delle sue dichiarazioni. "L'attaccante che mi ha fatto soffrire di più? Dzeko della Roma, forte su tutti gli asp...

Lunga intervista al Corriere dello Sport per il difensore viola Vitor Hugo. Ecco alcune delle sue dichiarazioni. "L'attaccante che mi ha fatto soffrire di più? Dzeko della Roma, forte su tutti gli aspetti. La fascia di capitano? E' giusto che Pezzella continui ad indossare quella in onore di Astori. Chiesa-Simeone-Pjaca? Un bel tridente: il Cholito che è cresciuto molto, Pjaca mi ha stupito e Chiesa è una certezza. Gerson? E' il mio amico nello spogliatoio". Ora Hugo aspetta il secondo figlio da sua moglie Raffaela, con la speranza di dedicargli presto un gol.