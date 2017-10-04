Repubblica: Fiorentina, tra giovani e veterani metti 32 milioni di euro in panchina. Da Hugo a Eysseric...

Su La Repubblica in edicola oggi si parla dei giocatori attualmente meno utilizzati, in casa viola. Fra i giovani è questo il caso dei vari Dragowski, Milenkovic, Hristov, Hagi, Lo Faso e Zekhnini. Po...

Su La Repubblica in edicola oggi si parla dei giocatori attualmente meno utilizzati, in casa viola. Fra i giovani è questo il caso dei vari Dragowski, Milenkovic, Hristov, Hagi, Lo Faso e Zekhnini. Poi ci sono anche giocatori esperti come Vitor Hugo, Eysseric, Cristoforo, Sanchez e Maxi Olivera, che sono arrivati fra lo scorso mercato estivo e quello da poco concluso. Se aggiungiamo poi anche Saponara, allora il costo di tutte questi calciatori con ancora praticamente zero minuti nelle gambe è di ben 32 milioni di euro