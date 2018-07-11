E' di Hugo la prima rete della stagione. Imperioso lo stacco di testa sul secondo palo
La Fiorentina si porta in vantaggio all'8' minuto di gioco contro la formazione del Val di Fassa. La prima rete dell'anno la segna Vitor Hugo grazie a un imperioso stacco
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2018 17:26
La Fiorentina si porta in vantaggio all'8' minuto di gioco contro la formazione del Val di Fassa. La prima rete dell'anno la segna Vitor Hugo grazie a un imperioso stacco su calcio d'angolo sul secondo palo. Il difensore brasiliano si dimostra bravissimo nello smarcarsi e trovare sempre il pallone.