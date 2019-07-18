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Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per acquistare l'intero cartellino di Vitor Hugo

Secondo Sky Sport, il Palmeiras ha superato l'offerta del club turco del Besiktas per il difensore centrale Vitor Hugo. Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per un trasferimento a titolo defini...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 23:25
Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per acquistare l'intero cartellino di Vitor Hugo - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo Sky Sport, il Palmeiras ha superato l'offerta del club turco del Besiktas per il difensore centrale Vitor Hugo. Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo e il giocatore prenderebbe 1,8 milioni a stagione.

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