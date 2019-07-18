Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per acquistare l'intero cartellino di Vitor Hugo

Secondo Sky Sport, il Palmeiras ha superato l'offerta del club turco del Besiktas per il difensore centrale Vitor Hugo. Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per un trasferimento a titolo defini...

Secondo Sky Sport, il Palmeiras ha superato l'offerta del club turco del Besiktas per il difensore centrale Vitor Hugo. Il Palmeiras ha offerto 5,5 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo e il giocatore prenderebbe 1,8 milioni a stagione.