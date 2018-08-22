V. Hugo: "Da piccolo facevo il gelataio, cameriere e muratore. Vi racconto con papà al ristorante. Il mio goal? Per Astori"

Il difensore brasiliano della Fiorentina, Vitor Hugo ha parlato ai microfoni di ESPN. Queste le sue dichiarazioni:"La mia vita da ragazzo? Gelataio, muratore, contadino, cameriere, sarto, commesso al...

Il difensore brasiliano della Fiorentina, Vitor Hugo ha parlato ai microfoni di ESPN. Queste le sue dichiarazioni:

"La mia vita da ragazzo? Gelataio, muratore, contadino, cameriere, sarto, commesso al supermercato e carrozziere. Quando mi si rompevano le infradito mio padre me le riparava con un chiodo ed una volta al ristorante lui se ne andò senza dire niente a nessuno di noi, scoprii che lo fece perchè era troppo caro... Il mio goal in Italia? C'era un lutto da commemorare ed è tutto per Astori".