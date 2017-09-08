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Verso il Verona: Pezzella e Gaspar in vantaggio su Hugo e Laurini, davanti spazio a Thereau

Biraghi sembra in vantaggio su Maxi Olivera mentre Benassi sarà schierato di nuovo alle spalle di Simeone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2017 14:50
Verso il Verona: Pezzella e Gaspar in vantaggio su Hugo e Laurini, davanti spazio a Thereau - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Mentre Thereau, Simeone, e Chiesa sono sicuri di una maglia da titolare contro il Verona, l’altra casella dietro al Cholito nel 4-2-3-1 di Pioli dovrebbe occuparla ancora Benassi. Saponara è tornato a disposizione, ma difficilmente l’ex Empoli partirà dal primo minuto. In mediana coppia Badelj-Veretout, mentre la difesa vede sicuri di una maglia solamente Astori e Sportiello tra i pali. Poi a giocarsi le restanti maglie sono Pezzella, in vantaggio su Hugo per il ruolo di partner del capitano gigliato, e sulle corsie Gaspar, in vantaggio su Laurini, così come Biraghi, in vantaggio a sinistra su Maxi Olivera.

Fonte: La Gazzetta dello Sport

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