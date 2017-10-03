Corriere: 3-5-2 per esaltare la difesa. Hugo e Milenkovic fremono...
Tra le scelte tattiche per la viola di Pioli, il Corriere fiorentino propone anche il 3-5-2. Un'ipotesi che potrebbe restituire solidità ad una difesa sforacchiata come non mai e che, parallelamente,...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2017 10:36
Tra le scelte tattiche per la viola di Pioli, il Corriere fiorentino propone anche il 3-5-2. Un'ipotesi che potrebbe restituire solidità ad una difesa sforacchiata come non mai e che, parallelamente, darebbe minutaggio a Vitor Hugo (costato 8 milioni) ed a Milenkovic (costato 5), ad oggi soltanto dei comprimari che fremono per una chance.