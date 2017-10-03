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Corriere: 3-5-2 per esaltare la difesa. Hugo e Milenkovic fremono...

Tra le scelte tattiche per la viola di Pioli, il Corriere fiorentino propone anche il 3-5-2. Un'ipotesi che potrebbe restituire solidità ad una difesa sforacchiata come non mai e che, parallelamente,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2017 10:36
Corriere: 3-5-2 per esaltare la difesa. Hugo e Milenkovic fremono... - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
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Tra le scelte tattiche per la viola di Pioli, il Corriere fiorentino propone anche il 3-5-2. Un'ipotesi che potrebbe restituire solidità ad una difesa sforacchiata come non mai e che, parallelamente, darebbe minutaggio a Vitor Hugo (costato 8 milioni) ed a Milenkovic (costato 5), ad oggi soltanto dei comprimari che fremono per una chance.

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