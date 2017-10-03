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Corriere: basta 4-2-3-1, non esalta Simeone e Benassi, costati 30 milioni...

Il Corriere fiorentino in edicola oggi si chiede se sia davvero il caso di continuare con un modulo - il 4-2-3-1 che finora non ha certo regalato grandi soddisfazioni. Inoltre, secondo il quotidiano,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2017 10:41
Corriere: basta 4-2-3-1, non esalta Simeone e Benassi, costati 30 milioni... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Il Corriere fiorentino in edicola oggi si chiede se sia davvero il caso di continuare con un modulo - il 4-2-3-1 che finora non ha certo regalato grandi soddisfazioni. Inoltre, secondo il quotidiano, questa disposizione tattica non esalta le caratteristiche del Cholito Simeone e di Benassi, i due acquisti più onerosi del mercato estivo, costati quasi 30 milioni di euro.

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