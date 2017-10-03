Corriere: 4-3-3 la scelta più logica, fino a quando i trequartisti non sono al meglio
Nell'ampio ventaglio di scelte tattiche ipotizzate stamani dal Corriere fiorentino, quella che viene definita come la più logica è il 4-3-3. Un modulo che resta l’opzione principale, con Badelj regist...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2017 10:32
Nell'ampio ventaglio di scelte tattiche ipotizzate stamani dal Corriere fiorentino, quella che viene definita come la più logica è il 4-3-3. Un modulo che resta l’opzione principale, con Badelj regista davanti alla difesa, Veretout libero di pressare a tutto campo, Benassi interno destro con licenza di buttarsi negli spazi. Il tutto, in attesa che Saponara recuperi la condizione fisica migliore.