Hugo: "Montiel è bravissimo, gli facciamo sempre i complimenti. Felice per l'assist.."

Al termine della partita ha parlato il difensore della Fiorentina Vitor Hugo. Queste le sue parole: "Siamo entrati con la voglia di vincere

Al termine della partita ha parlato il difensore della Fiorentina Vitor Hugo. Queste le sue parole: "Siamo entrati con la voglia di vincere, abbiamo lottato per tutta la gara ma non siamo riusciti a fare gol nonostante le tante occasioni creare. Abbiamo giocato meglio di loro ma dobbiamo andare avanti così. Sappiamo che le prossime tre partite saranno durissime e decisivev. Vogliamo migliorare la nostra classifica. La partita di Bergamo in Coppa Italia? Dobbiamo pensare alle prossime tre gare per vedere dove possiamo arrivare e poi dopo penseremo alla sfida con l’Atalanta. Il mio momento? Felice di aver fatto l’assist, non sapevo se fosse in offside o meno. Le panchine delle ultime giornate? Decide il mister, quando uno scende in campo o sta in panchina deve avere la testa giusta: adesso spero di rimanere titolare. Montiel? Lui è un bravo ragazzo, che sta lavorando con la Primavera alla grande: quando si allena insieme a noi fa bene, gli facciamo i complimenti”.