Tuttosport, il giovane brasiliano Vitor Hugo è un nuovo giocatore della Fiorentina Under 17

Secono Tuttosport, a Firenze è arrivato Vitor Hugo. Ma si tratta di un omonimo del difensore brasiliano ceduto al Palmeiras. Il giovane è un centrocampista brasiliano del 2003 che ha fatto vari provin...

A cura di Redazione Labaroviola 14 agosto 2019 13:28

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