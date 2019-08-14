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Tuttosport, il giovane brasiliano Vitor Hugo è un nuovo giocatore della Fiorentina Under 17

Secono Tuttosport, a Firenze è arrivato Vitor Hugo. Ma si tratta di un omonimo del difensore brasiliano ceduto al Palmeiras. Il giovane è un centrocampista brasiliano del 2003 che ha fatto vari provin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2019 13:28
Tuttosport, il giovane brasiliano Vitor Hugo è un nuovo giocatore della Fiorentina Under 17 -
Rassegna Stampa
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Secono Tuttosport, a Firenze è arrivato Vitor Hugo. Ma si tratta di un omonimo del difensore brasiliano ceduto al Palmeiras. Il giovane è un centrocampista brasiliano del 2003 che ha fatto vari provini anche con il Real Madrid. Prima di vestire la casacca viola aveva giocato nel CD Morell, Club Reus Deportiu e Atletico Madrid.

Questo il post di Hugo su instagram:

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