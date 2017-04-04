Cicchetti (ag. FIFA): "Vitor Hugo più vicino di Rodrigo Caio perché..."

Gianfranco Cicchetti, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano ha parlato a Cm.com dell'accostamento di Vitor Hugo e Rodrigo Caio alla viola: 'Ci sono discrete possibilità di un arrivo alla...

Gianfranco Cicchetti, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano ha parlato a Cm.com dell'accostamento di Vitor Hugo e Rodrigo Caio alla viola: 'Ci sono discrete possibilità di un arrivo alla Fiorentina soprattutto per Vitor Hugo che ha una valutazione di mercato più accessibile, sui 7-8 milioni, ed è stato più volte trattato da Corvino. Ha status da extracomunitario ma possiede le caratteristiche e l'età giusto per sostituire il partente Gonzalo Rodriguez. E' uno dei migliori difensori del Brasileirao, è nel giro della Seleçao ed è un difensore completo. I tifosi del Palmeiras lo hanno ribattezzato 'Mito Hugo', per sottolineare la considerazione che nutrono in lui. Rodrigo Caio, invece, ha caratteristiche differenti. E' un difensore agile e veloce e meno prestante, ha due anni in meno e passaporto italiano, ma un costo quasi doppio che sia aggira sui 12-13 milioni. Sarebbero una coppia perfetta, essendo decisamente complementari. Su Rodrigo Caio esiste anche la concorrenza di Lazio, Milan e diversi club spagnoli, non sarà facile portarlo in maglia viola'.