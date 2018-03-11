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Freitas: "In onore di Davide" e posta l'esultanza di Vitor Hugo dopo il gol

Carlos Freitas ha voluto rendere omaggio a Davide Astori tramite il proprio profilo Instagram. "In onore di Davide", recita la foto postata, che ritrae Vitor Hugo davanti alla maglia commemorativa per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 17:16
Freitas: "In onore di Davide" e posta l'esultanza di Vitor Hugo dopo il gol -
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Carlos Freitas ha voluto rendere omaggio a Davide Astori tramite il proprio profilo Instagram. "In onore di Davide", recita la foto postata, che ritrae Vitor Hugo davanti alla maglia commemorativa per il compagno scomparso, subito dopo il gol al Benevento.

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