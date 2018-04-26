V.Hugo: "Partita con il Napoli dura perchè vista in tutta Italia"
V. Hugo ha rilasciato alcune parole al Pentasport di Radio Bruno: "Contro il Napoli sarà una partita difficile che sarà vista da tutto il paese. Quando giocheremo noi si saprà già il risultato di Inte...
A cura di Redazione Labaroviola
26 aprile 2018 17:21
V. Hugo ha rilasciato alcune parole al Pentasport di Radio Bruno: "Contro il Napoli sarà una partita difficile che sarà vista da tutto il paese. Quando giocheremo noi si saprà già il risultato di Inter-Juventus e con tutti gli occhi dell'Italia addosso dovremo fare bene per questo ma anche per noi, per proseguire il nostro percorso. Giocheremo sperando di arrivare più in alto possibile"