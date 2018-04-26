V.Hugo: "Partita con il Napoli dura perchè vista in tutta Italia"

V. Hugo ha rilasciato alcune parole al Pentasport di Radio Bruno: "Contro il Napoli sarà una partita difficile che sarà vista da tutto il paese. Quando giocheremo noi si saprà già il risultato di Inte...

A cura di Redazione Labaroviola 26 aprile 2018 17:21

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo

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