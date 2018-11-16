Repubblica: Pezzella out, ci pensa Ceccherini. In coppia con Hugo per non far rimpiangere l'argentino...
La Repubblica in edicola oggi si sofferma sul momento vissuto dalla difesa, che sarà orfana di German Pezzella nella prossima gara: "In un momento tutt’altro che positivo - si legge - Pioli può almeno...
La Repubblica in edicola oggi si sofferma sul momento vissuto dalla difesa, che sarà orfana di German Pezzella nella prossima gara: "In un momento tutt’altro che positivo - si legge - Pioli può almeno contare sulla presenza di Hugo e Ceccherini al centro sportivo per poter affinare l’intesa tra i due durante la sosta. Un atteggiamento, quello del reparto arretrato della Fiorentina, che rappresenta una novità per l’ex difensore del Crotone. Arrivato a Firenze, infatti, ammise che avrebbe dovuto lavorare specialmente nell’uno contro uno. Non indietreggiare troppo, non schiacciare la squadra, impostare il gioco fin dal portiere".