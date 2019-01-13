Hugo: "Campo pessimo, vittoria importante. Rigore? Contro l'Inter me lo fischiarono contro.."

Nel mixed zone ha parlato il difensore viola Vitor Hugo. Queste le sue parole: "Vittoria importante fuori casa contro una squadra..

Nel mixed zone ha parlato il difensore viola Vitor Hugo. Queste le sue parole: "Vittoria importante fuori casa contro un avversario tosto. Abbiamo dato tutto e siamo stati ripagati. Loro sono fisici con giocatori muscolosi e alti, il campo era messo male e non sapevamo come arrivasse la palla. Questo era un altro problema da superare. Roma e Juventus? Abbiamo voglia di fare tanta strada sia in Coppa che in campionato. Obiettivo Europa? Vincere fuori casa dà la carica mamè sempre difficile, dobbiamo solo migliorare. Che sofferenza in quei minuti in cui c'è stato il Var. Sul fallo di mano tra l'altro a me contro l'Inter il rigore l'hanno dato. Se ci ripenso..lasciamo perdere. Ora ci prepareremo per domenica"