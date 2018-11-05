Domani Pezzella ed Hugo incontreranno i tifosi ai Gigli. L’orario...

La Fiorentina ha ufficialmente comunicato quali giocatori domani incontreranno i tifosi al Fiorentina Store del Centro Commerciale I Gigli a Calenzano. Sono Pezzella ed Hugo, l’orario dell’inizio è pr...

A cura di Redazione Labaroviola 05 novembre 2018 16:57

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