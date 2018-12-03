Squalificato Vitor Hugo, mancherà contro il Sassuolo. Veretout ed Edimilson in diffida

Il difensore brasiliano della Fiorentina, Vitor Hugo, salterà la trasferta di Reggio Emilia a seguito della quinta ammonizione ricevuta durante la sfida contro i bianconeri. La Fiorentina domenica ore...

Il difensore brasiliano della Fiorentina, Vitor Hugo, salterà la trasferta di Reggio Emilia a seguito della quinta ammonizione ricevuta durante la sfida contro i bianconeri. La Fiorentina domenica ore 12.30 affronterà il Sassuolo di De Zerbi nel "lunch match" e l'altra notizia è l'entrata in diffida di Veretout ed Edimilson che hanno rimediato un'ammonizione durante la partita contro la Juventus di sabato.