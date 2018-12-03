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Squalificato Vitor Hugo, mancherà contro il Sassuolo. Veretout ed Edimilson in diffida

Il difensore brasiliano della Fiorentina, Vitor Hugo, salterà la trasferta di Reggio Emilia a seguito della quinta ammonizione ricevuta durante la sfida contro i bianconeri. La Fiorentina domenica ore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 17:04
Squalificato Vitor Hugo, mancherà contro il Sassuolo. Veretout ed Edimilson in diffida - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il difensore brasiliano della Fiorentina, Vitor Hugo, salterà la trasferta di Reggio Emilia a seguito della quinta ammonizione ricevuta durante la sfida contro i bianconeri. La Fiorentina domenica ore 12.30 affronterà il Sassuolo di De Zerbi nel "lunch match" e l'altra notizia è l'entrata in diffida di Veretout ed Edimilson che hanno rimediato un'ammonizione durante la partita contro la Juventus di sabato.

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