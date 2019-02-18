Galli: "Hugo è completo, non va criticato. Atalanta e Lazio vanno attaccate in classifica"

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina è intervenuto così dopo la vittoria di ieri sulla SPAL a Lady Radio:"Il Milan ha vinto e purtroppo è molto lontano, mentre Atalanta e Lazio hanno perso e v...

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina è intervenuto così dopo la vittoria di ieri sulla SPAL a Lady Radio:

"Il Milan ha vinto e purtroppo è molto lontano, mentre Atalanta e Lazio hanno perso e vanno attaccate. Sul ruolo di Muriel? Con le tre punte bisogna sacrificarsi ed adattarsi a centrocampo, ma è possibile. Indubbiamente ci vuole tempo per Pioli per lavorarci su e non va messo sotto attacco. Secondo me il colombiano rende meglio se vede la porta frontalmente e quindi come seconda punta, ma sicuramente non schiera una formazione un allenatore per farsi del male. Vitor Hugo? Viene criticato troppo perché secondo me è un giocatore completo, ma ha un problema che purtroppo non è un dettaglio. Deve essere concentrato per tutta la partita. Magari è attento per 89 minuti, ma poi fa un errore determinante. L'errore comunque è umano e ci sta, ma deve cercare di rimediare non dare lo sbaglio per fatto e arrendersi".