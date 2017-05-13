All. Palmeiras: "Hugo è della Fiorentina, per noi impossibile tenerlo"

L'allenatore del Palmeiras ha parlato in sala stampa del futuro di Hugo, obiettivo della Fiorentina. Queste le sue parole..

Durante la conferenza stampa, l'allenatore del Palmeriras Cuca ha parlato del futuro di Hugo, obiettivo piú che concreto della Fiorentina. Queste le sue parole: "Vitor Hugo va alla Fiorentina; per noi è una perdita importante. Lui è felice, spero che possa far bene e sia un’ottima opportunità per la sua carriera. Per noi era impossibile tenerlo”.

Queste sono le parole riportate dal sito globoesport.com