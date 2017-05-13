All. Palmeiras: "Hugo è della Fiorentina, per noi impossibile tenerlo"
L'allenatore del Palmeiras ha parlato in sala stampa del futuro di Hugo, obiettivo della Fiorentina. Queste le sue parole..
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2017 14:58
Durante la conferenza stampa, l'allenatore del Palmeriras Cuca ha parlato del futuro di Hugo, obiettivo piú che concreto della Fiorentina. Queste le sue parole: "Vitor Hugo va alla Fiorentina; per noi è una perdita importante. Lui è felice, spero che possa far bene e sia un’ottima opportunità per la sua carriera. Per noi era impossibile tenerlo”.
Queste sono le parole riportate dal sito globoesport.com