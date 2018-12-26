Gerson e Vitor Hugo salteranno Genoa-Fiorentina per squalifica
Un giallo pesante ed un’espulsione costeranno la doppia squalifica per due giocatori viola: Gerson e Vitor Hugo infatti salteranno la trasferta di Marassi contro il Genoa di Prandelli. Pioli sarà cost...
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2018 17:32
Un giallo pesante ed un’espulsione costeranno la doppia squalifica per due giocatori viola: Gerson e Vitor Hugo infatti salteranno la trasferta di Marassi contro il Genoa di Prandelli. Pioli sarà costretto ad inventarsi qualcosa in difesa visto l’acciacco di Milenkovic che è da valutare.