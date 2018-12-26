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Gerson e Vitor Hugo salteranno Genoa-Fiorentina per squalifica

Un giallo pesante ed un’espulsione costeranno la doppia squalifica per due giocatori viola: Gerson e Vitor Hugo infatti salteranno la trasferta di Marassi contro il Genoa di Prandelli. Pioli sarà cost...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 dicembre 2018 17:32
Gerson e Vitor Hugo salteranno Genoa-Fiorentina per squalifica - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Un giallo pesante ed un’espulsione costeranno la doppia squalifica per due giocatori viola: Gerson e Vitor Hugo infatti salteranno la trasferta di Marassi contro il Genoa di Prandelli. Pioli sarà costretto ad inventarsi qualcosa in difesa visto l’acciacco di Milenkovic che è da valutare.

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