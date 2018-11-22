Provato Ceccherini con Hugo, ma Milenkovic è favorito. Laurini sulla fascia. Le indicazioni dai campini

Stefano Pioli deve fare i conti con l’assenza di German Pezzella, infortunato alla coscia. Anche il secondo portiere Dragowski è tornato acciaccato. Ma soprattutto la squadra vuole tornare a vincere p...

Stefano Pioli deve fare i conti con l’assenza di German Pezzella, infortunato alla coscia. Anche il secondo portiere Dragowski è tornato acciaccato. Ma soprattutto la squadra vuole tornare a vincere per riprendere la corsa, rallentata nelle ultime settimane, per l’Europa League.

Per sostituire Pezzella, che proverà ad esserci la sfida contro la Juventus, sono al vaglio dell’allenatore e del suo staff due idee. Ceccherini, uno dei difensori rimasto a Firenze, è stato affiancato a Vitor Hugo. I primi segnali di intesa sono stati buoni, i dubbi tuttavia rimangono per un altro motivo.

L’ex centrale del Crotone non ha ancora esordito, farlo a Bologna in un ruolo tanto delicato è un’incognita. Anche per questo motivo la soluzione più semplice è quella di far scalare al centro Milenkovic. Il serbo è nato in quel ruolo ma sta costruendo le sue fortune come terzino.

Per l’occasione Laurini, in netto vantaggio su Diks, dovrebbe giocare sulla fascia. Il francese ha avuto vari fastidi fisici ma ora sta bene e lo scorso anno, nei primi mesi del campionato, è riuscito a contenere bene gli avversari che si è trovato davanti.

Corriere fiorentino