Le coincidenze continuano. Rigore sbagliato e gol al minuto 13

E' difficile pensare che possa esistere qualcosa di soprannaturale qualcosa di mistico, ma forse c'è.Le coincidenze sono troppe per essere considerate frutto di una beffarda casualità.Riepiloghiamo: F...

E' difficile pensare che possa esistere qualcosa di soprannaturale qualcosa di mistico, ma forse c'è.

Le coincidenze sono troppe per essere considerate frutto di una beffarda casualità.

Riepiloghiamo: Fiorentina-Benenvento 1-0 gol al minuto 26 (il doppio di 13) del numero 31 (13 al contrario) alle 13:00. E staccando in cielo il gol è stato segnato da Vitor Hugo sostituto di Astori.

Oggi la storia si è ripetuta. Rigore in favore della Fiorentina minuto 13 e Veretout sbaglia. Ma al minuto 13 del secondo tempo accade di nuovo. Il numero 17 viola ruba palla è può riscattarsi andando in contropiede e segnare per il suo capitano.

Credere che ci sia qualcosa di metafisico non è semplice ma ci piace pensare che Davide sia ancora con noi.

Lorenzo Bigiotti