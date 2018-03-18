Labaro Viola

Le coincidenze continuano. Rigore sbagliato e gol al minuto 13

E' difficile pensare che possa esistere qualcosa di soprannaturale qualcosa di mistico, ma forse c'è.Le coincidenze sono troppe per essere considerate frutto di una beffarda casualità.Riepiloghiamo: F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 20:45
Le coincidenze continuano. Rigore sbagliato e gol al minuto 13 -
News
Fiorentina
Astori
Hugo
Veretout
Condividi

E' difficile pensare che possa esistere qualcosa di soprannaturale qualcosa di mistico, ma forse c'è.

Le coincidenze sono troppe per essere considerate frutto di una beffarda casualità.

Riepiloghiamo: Fiorentina-Benenvento 1-0 gol al minuto 26 (il doppio di 13) del numero 31 (13 al contrario) alle 13:00. E staccando in cielo il gol è stato segnato da Vitor Hugo sostituto di Astori.

Oggi la storia si è ripetuta. Rigore in favore della Fiorentina minuto 13 e Veretout sbaglia. Ma al minuto 13 del secondo tempo accade di nuovo. Il numero 17 viola ruba palla è può riscattarsi andando in contropiede e segnare per il suo capitano.

Credere che ci sia qualcosa di metafisico non è semplice ma ci piace pensare che Davide sia ancora con noi.

Lorenzo Bigiotti 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok