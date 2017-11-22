Pezzella: ''La Liga mi ha facilitato per la Serie A. Hugo e Milenkovic in panca? Troppo importanti...''

Il difensore centrale della Fiorentina German Pezzella ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Quando sono arrivato a Firenze il mio obiettivo era fare bene. Quando giochiamo, dobbiamo mostrare quell...

Il difensore centrale della Fiorentina German Pezzella ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Quando sono arrivato a Firenze il mio obiettivo era fare bene. Quando giochiamo, dobbiamo mostrare quello che facciamo in allenamento. Giocare in Spagna mi ha aiutato ad integrarmi alla Serie A. Il calcio italiano è differente da quello spagnolo. Sto cercando di migliorarmi per dare il massimo. Lo scarso impiego di Vitor Hugo e Milenkovic? Troppo importante per la squadra avere alternative nello stesso ruolo. Dobbiamo dare il massimo perché c’è sempre un compagno pronto a giocare".